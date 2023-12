Casa, lettera aperta al Ministro Giorgetti

Ho letto che il Consiglio dei Ministri ha preso tempo sugli scaglioni IRPEF, Ministro Giorgetti è l'occasione per correggere il pasticcio proposto dalla Giunta Sala alle Ministre Santache' e Bernini sulla tassazione casa e aiutare il Viminale, gli uomini e le donne della sicurezza in Trentino Alto Adige dal Presidente Fugatti, e tramite loro, sostenere tanta gente. Serve una norma che impegni il Parlamento, la Conferenza Stato Regioni e il Governo ad una legge quadro che unifichi sul piano delle fonti di finanziamento l'intero patrimonio di edilizia in housing sociale (convenzionata in vendita e convenzionata in affitto).



Ti ricordi Ministro Giorgetti? Fummo insieme a quel convegno AIFI nel 2011 ad Assolombarda, venne chiesto giustamente un passo in più: partire dal risultato tuo, Ministro, allora Segretario di partito ( e che Segretario Giancarlo con un'intuizione politica che anche Matteo capì al volo!) e recuperare l'impostazione dell'ex Assessore casa Carlo Lio sul Patto Stato Mercato nelle politiche abitative applicando la definizione europea di housing sociale. Inasprire la cedolare secca non serve. Abbiamo bisogno di unificare l'offerta abitativa in housing sociale con una legge quadro sull'armonizzazione delle fonti di finanziamento per la realizzazione immobili e la definizione aree nei PGT. Milano sbaglia Giancarlo, sbaglia sulla concezione urbanistica fin dalla prima Giunta; sbaglia sulla concezione di bilancio da questa Giunta (ricordo agli amici ebolitani che Farnesina e Viminale mandarono ad Eboli Casini prima, De Iesu poi... chiediamoci perchè) dimenticando il lavoro importante dell'Assessore Tasca che giustamente si affidò senza timori alla struttura tecnica del Comune di Milano, di primissimo ordine; sbaglia nelle interlocuzioni col Governo (Santachè e Bernini) e scorda incredibilmente l'impostazione che Giulio Tremonti offrì a Letizia Moratti.



Ministro Giorgetti, On.li Osnato, Garavaglia e Gusmeroli, Vice Premier e Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio, inserite la nota e affidate a Salvini e Piantedosi di riprendere il discorso partendo dalla giusta intuizione della PA lavori pubblici di unire la direzione casa pubblica e privata ai tempi di Margiotta De Micheli. Ministro Giorgetti ha ragione Marco Minniti: l'intervista de Il Tempo al Ministro Piantedosi non serve se non creiamo condizioni di sistema per investimenti e cooperazione internazionale per la sostenibilità euromed. Manca la Coesione Sociale. Non credo che la Giunta di Milano saprà sostanziare la delega al suo delegato alla sicurezza...

Non ci arrivano, dobbiamo sostenerlo noi #unovaletuttinoi