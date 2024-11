Lodi: bancarotta e finanziamenti Illeciti, sequestrati oltre 350mila euro

Un’operazione dei finanzieri del Comando Provinciale di Lodi ha portato al sequestro di beni per un valore complessivo di oltre 350mila euro, nell’ambito di un’inchiesta su bancarotta fraudolenta e finanziamenti illeciti. I militari hanno eseguito un provvedimento di sequestro emesso dal Tribunale di Lodi a carico di un’impresa agricola operante nel basso lodigiano, fallita a causa di gestioni illecite che hanno progressivamente svuotato il patrimonio aziendale. Tra le irregolarità accertate, c’è la vendita sottocosto di oltre 60 veicoli agricoli a una società legata a un membro della famiglia di uno dei soci storici della società fallita.

Finanziamenti pubblici illeciti e il sequestro

Le indagini hanno rivelato anche l’illegittima percezione di finanziamenti pubblici agevolati destinati a sostenere l’internazionalizzazione delle imprese. Il finanziamento, che prevedeva la creazione di una società partecipata in Albania, è stato bloccato tempestivamente. In aggiunta al sequestro dei veicoli agricoli, tra cui trattori e mietitrebbie, sono stati confiscati beni aziendali, quote sociali, un immobile e un’officina meccanica, per un totale di 350mila euro.

