Lombardia 2023, Calenda: "Moratti sarebbe un'ottima candidata"

Il leader di Azione Carlo Calenda, giunto in visita al Salone del Mobile di Milano, esprime il suo particolare apprezzamento per Letizia Moratti. Parlando delle regionali lombarde del 2023, infatti, ha affermato che "ci sono persone di grandissima qualita' anche nel campo avverso". Per esempio "Letizia Moratti sarebbe un'ottima candidata a fare il presidente della Regione. Lo farebbe molto bene". Ad ogni modo "noi abbiamo fatto un nome che per noi e' molto valido - ha aggiunto Calenda - ossia Carlo Cottarelli. Se si decidera' invece di andare verso un nome molto spostato a sinistra - ha concluso - noi rifletteremo su una candidatura terza".

Leggi anche: