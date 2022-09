Lombardia, Sala: "Moratti potrebbe spaccare il centrodestra"

“Guardiamo con interesse quello che potrebbe fare Moratti perché è chiaro che potrebbe anche spaccare in parte il campo del centrodestra” alle regionali 2023 e "in teoria potrebbe essere anche meglio per un candidato di centrosinistra. Però è tutto da capire”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine della visita al villaggio Coldiretti al parco Sempione, in merito alla possibile candidatura della vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti, contro l'attuale governatore Attilio Fontana alle elezioni regionali 2023.

Sala: "Capirei Fontana se togliesse le deleghe a Moratti"

"È chiaro che le deleghe assessorili sono deleghe fiduciarie, non elettive. La parola stessa rappresenta il rapporto che ci deve essere, un rapporto di fiducia. Se non c’è io capisco quello che può voler fare Fontana” cioè togliere eventualmente le deleghe regionali a Letizia Moratti. “Lo dico ovviamente in senso astratto, come funzionamento del meccanismo. Ma non conosco i rapporti tra i due”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della visita al villaggio Coldiretti a parco Sempione, commentando le parole del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana sul ruolo in giunta di Moratti.

Sala: "Moratti sta dialogando con qualcuno del centrodestra"

Letizia Moratti è già fuori dal centrodestra? "Non lo direi, perché io per il momento sento parlare la Lega, non sento parlare altri. Quindi, non escluderei che Moratti stia parlando con altre componenti del centrodestra. Moratti io la conosco bene e lei conosce bene me, tutti noi sappiamo che è una persona molto determinata, però questa determinazione così forte che sta mettendo in campo può far pensare che qualcuno del centrodestra in realtà stia dialogando". Alla domanda se la candidatura terzista possa essere presa in considerazione dal centrosinistra, il primo cittadino ha risposto: "No, questo mi sento di escluderlo, per la sua storia personale, ma non credo che nemmeno lei abbia alcun interesse. Mi sento di escludere che sia la nostra candidata, sono certo che non voglia essere la nostra candidata".

Sala: "Centrosinistra si impegni in tempi brevi a scegliere il candidato"

"Le elezioni regionali sono dietro l'angolo. È chiaro che il centrosinistra dovrà impegnarsi in tempi brevi e devo ancora capire quanto questi tempi sono compatibili con gli annunci che sta facendo Letta sul percorso verso la segreteria, per avere un rappresentante per le regionali". Così Sala. "Mi pare- aggiunge Sala- che stamattina Letta abbia tracciato un percorso che attraverso varie fasi poi arriva alle primarie a due. Non ho capito i tempi e la preoccupazione forse è che questo percorso arrivi a una conclusione troppo a ridosso delle elezioni regionali. Non penso solamente alla Lombardia che forse è quella più delicata, ma anche il Lazio che è una regione importantissima".