M4, Covid non ferma i lavori: ad aprile apre prima tratta

Come riportato da MiaNews, a fine aprile aprirà la prima tratta della M4, dall'aeroporto di Linate a Forlanini, con tre mesi di ritardo rispetto all'iniziale cronoprogramma, poi rivisto dopo la prima emergenza Covid, ma senza ulteriori slittamenti per la seconda ondata. Inizialmente, infatti, l'apertura si sarebbe dovuta tenere questo gennaio. Lo ha confermato l'assessore alla Mobilità Marco Granelli, questo pomeriggio nel corso di una commissione consiliare online. Lo slittamento in primavera era già stato annunciato a settembre, in occasione dell'arrivo delle talpe della M4 alla stazione di Solari. Nonostante la seconda ondata di Coronavirus, non sono previsti quindi ulteriori ritardi.

Anche per le tratte successive, da Dateo fino a San Babila, infatti, il ritardo sarà di tre mesi: "quindi a settembre 2022 si aprirà il tratto fino a Dateo e a fine 2022, inizio 2023 quello fino a San Babila", ha spiegato Granelli. Sarebbero ancora in corso invece "le valutazioni relative all'ultimo ritrovamento archeologico alla fermata De Amicis, dove la sovrintendenza è intervenuta perché è stato trovato un grosso manufatto", ha aggiunto Fabio Terragni, presidente della società M4. "Per questo una data certa per l'apertura dell'intera linea ancora non c'è", ha precisato Terragni ricordando che secondo le stime "l'apertura era prevista per la fine del 2023 ".