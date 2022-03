Mafia, Bernardo: urge sede Antiriciclaggio europea a Milano

Bernardo: la sede Antiriciclaggio europea sia a Milano

"Che le infiltrazioni mafiose per i lavori per le Olimpiadi e quelli per il Pnrr siano un rischio reale - come ha detto il sindaco Sala- e' abbastanza noto. Bisogna quindi nei fatti agire e realizzare la richiesta presentata bipartisan in Aula a Palazzo Marino perche' Milano diventi sede dell'Antiriciclaggio europea. Sarebbe opportuno realizzare un confronto a breve con tutti gli stakeholder dalle imprese alle associazioni di categoria, le Forze dell'Ordine, i sindacati per operare uniti verso un obiettivo comune: rendere la nostra citta' simbolo della lotta alla criminalita' organizzata". Cosi' Luca Bernardo, capogruppo Lista civica a Palazzo Marino in occasione della ventisettesima Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

