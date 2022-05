Magnini: "Prima del sì a Giorgia ho pianto. Sono crollato"

La cerimonia del 14 maggio nella piccola chiesa di San Sininno ad Argegno, vicino a Como, è stata splendida ed ha suggellato l'amore tra l'ex nuotatore Filippo Magnini e la showgirl Giorgia Palmas. Ma appena prima del fatidico sì, il 40enne si è fatto sopraffare dalle emozioni. Lo ha rivelato lui stesso a Chi: “Nella vita mi sono indurito e non poco. Avevo perso il gusto di sorridere. Ho preso batoste e mi sono rialzato grazie a Giorgia, che ho conosciuto nel mio momento più difficile. Ma dinanzi alla promessa di matrimonio fatta davanti a Dio, mi sono sentito piccolo, nudo, avvolto dall’amore: ho pianto. Sono crollato”.

Giorgia Palmas ha aggiunto: “Io non riuscivo a togliere gli occhi da mio marito, per me c’era solo lui. Non vedevo nessun altro”.

