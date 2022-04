Malore dopo la palestra, muore la figlia del sindaco di Castelbelforte

Muorea 26 anni la figlia del sindaco di Castelbelforte

E' morta a 26 anni, stroncata da un malore improvviso, la figlia di Massimiliano Gazzani, sindaco di Castelbelforte (MN) e vice presidente della Provincia. La ragazza - riporta Askanews - non aveva mai dato segni di avere problemi di salute. La tragedia sabato sera, poco dopo le 19. Giulia è stata trovata senza vita nel bagno di casa. Era appena tornata dalla palestra dove - secondo le prime ricostruzioni - aveva accusato i primi sintomi del malessere che l'ha uccisa. Sul suo corpo è stata disposta l'autopsia,

"È una cosa troppo grossa. Non riesco a capacitarmi, non so darmi pace", ha detto alla Gazzetta di Mantova il padre, aggiungendo: "Si è sempre tenuta controllata e non ha mai avuto disturbi. Ringrazio tutti dei messaggi: devo essere forte per la mia famiglia". Centinaia i messaggi di cordoglio ricevuti dalla famiglia, da amici e conoscenti ma anche dal mondo politico.

