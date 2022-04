Allagata la stazione di Lampugnano a Milano. VIDEO

Maltempo, allagata la stazione di Lampugnano

Disagi dopo il temporale del 25 aprile

A Milano la forte perturbazione del 25 aprile ha causato numerosi disagi tra sottopassi allagati, viali sommersi e stazioni della metro allagate. Come si vede in un video pubblicato su Instagram dalla pagina "MilanoBellaDaDio", l'acqua ha invaso a cascate il mezzanino della stazione di Lampugnano lungo la linea M1 della metro. Segnalazioni di "laghetti" anche nella stazione di Bisceglie, sempre sul tracciato rosso.

Vigili in azione a Milano nord

Il temporale delle 21.30 del 25 aprile ha costretto i vigili del fuoco a intervenire in diversi punti della città: in particolare le maggiori richieste di aiuto sono arrivate dalla zona nord e nord-ovest. La stessa pagina Instagram segnala il crollo di parte del tetto dell'Itis Galileo Galilei in zona San Siro.

L'assessore Granelli: "Criticità su Negrotto"

"Forte temporale sulla parte nord della città. Preoccupazione per i sottopassi. Mm sta seguendo con i monitor che controllano i livelli e il funzionamento delle pompe". E ancora: "La criticità è su Negrotto dove dobbiamo ampliare le vasche. Stanno intervenendo anche le squadre. Pelucchi e Galesi del Municipio 8 sono attenti e seguono il problema aiutandoci a fare interventi celeri", ha scritto in un post sul suo profilo Facebook l'assessore alla sicurezza del comune di Milano, Marco Granelli.