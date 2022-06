Maltempo, frane e allagamenti a Como

Frane e smottamenti a Como a causa della pioggi intensa dei giorni scorsi. per fortuna non ci sono stati feriti, ma solo danni alle cose. I punti piu' critici a Laglio, Careno e Triangolo Lariano. La strada statale Regina Vecchia e' bloccata. Secondo quanto riferito, in poche ora nella zona sono caduti 80 millimetri di pioggia. Diverse famiglie sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni ea trovare rifugio altrove. I vigili del fuoco sono al lavoro dalla scorsa notte.

Maltempo, l'acqua ha allagato alcune abitazioni

L'acqua ha allagato alcune abitazioni e trascinato alcune auto parcheggiate lungo le strade che sono state invase da fango e detriti. La zona interessata da frane e alluvioni e' la stessa che nel luglio dello scorso anno subi' gravi danni a causa di una forte ondata di maltempo. A Laglio si trova Villa Oleandra, la dimora italiana di George Clooney, che venne di persone per constatare i danni e portare il suo aiuto. Secondo Arpa Lombardia, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, le parti ore continueranno ad essere caratterizzate dalla variabilita', dovute al transito di impulsi perturbati di origine atlantica sulla regione. Previste precipitazioni diffuse, in prevalente a temporale carattere di rovescio, con fenomeni di intensita' tra debole e moderata, anche se non si escludono precipitazioni di locale forte intensita'. Le temperature massime sono in calo.