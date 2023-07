Maltempo in Lombardia, cordoglio per le vittime: Chiederemo stato di emergenza

Maltempo in Lombardia, cordoglio per le due vittime"

Prima di iniziare la seduta odierna del Consiglio regionale, il presidente Federico Romani ha voluto ricordare con un minuto di silenzio le vittime del nubifragio che ieri sera e nella notte ha colpito il territorio lombardo: una donna rimasta uccisa da un albero a Lissone e una ragazza travolta da un albero in un campo scout nel bresciano.

"Chiediamo al Governo nazionale di intervenire con grande tempestività nel prestare alla nostra regione il necessario supporto sia in termini economici che logistici e di soccorso - ha detto Romani - e ringrazio sin d’ora i presidenti delle regioni italiane che hanno già dichiarato la loro disponibilità a inviare volontari e squadre di mezzi di soccorso e protezione civile per aiutare i nostri territori più colpiti". "Al Presidente Fontana - ha poi aggiunto - chiedo durante questi giorni di lavoro d’Aula di tenerci costantemente aggiornati sulla situazione e fornirci un resoconto non appena sarà chiara e definita una prima stima dei danni, essendo tuttora in corso le verifiche del caso ed essendo molte zone della Lombardia ancora in forte emergenza".

L'Alta Valle Brembana è isolata per una frana

Il nubifragio ha travolto tra ieri sera e questa notte la città di Milano e diverse province lombarde causando danni a case e infrastrutture, con tetti scoperchiati, automobili distrutte dalla grandine, allagamenti e alberi caduti sulle strade. Forti disagi anche per i mezzi pubblici con diverse tratte ferroviarie e collegamenti interrotti. "Da ieri sera - come ha ricordato Romani - l’Alta Valle Brembana è isolata per una frana e il rischio che possano verificarsi altri eventi franosi in queste ore in diverse località montane è purtroppo alto". Insieme alle vittime del maltempo è stato ricordato questa mattina anche Arnaldo Forlani, storico esponente della Democrazia Cristiana ed ex presidente del Consiglio, morto il 6 luglio scorso.

Maltempo in Lombardia: "Chiederemo stato di emergenza"

"Con Fontana, lo avevamo già deciso ieri e confermato, entro la giornata di oggi chiederemo al Governo lo stato di emergenza". Lo ha detto Romano La Russa, assessore alla Sicurezza e Protezione civile della Regione Lombardia, nel corso della seduta di oggi del Consiglio Comunale, in merito ai danni causati dal maltempo che in questi giorni sta colpendo la Lombardia. Per quanto riguarda l'entità dei danni, La Russa ha spiegato che "in base a un primo conteggio di ieri i danni già ammontavano a 50 milioni. Qualche minuto fa con un ulteriore calcolo ancora approssimativo, ci sono danni che superano i 100 milioni, credo che saremo costretti a veder crescere questo dato in modo anche pesante". "Il 40-50% danni riguardano privati che non possiamo lasciare al loro destino", ha poi aggiunto.