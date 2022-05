Marilù Capparelli nell’Advisory Board della Veneranda Fabbrica del Duomo

Marilù Capparelli entra a far parte dell’Advisory Board della Veneranda Fabbrica del Duomo. Un nuovo prestigioso ingresso, in questo 2022, nel gruppo di lavoro che, istituito nel 2018 dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente e composto da esponenti di riconosciuto prestigio e di specchiata professionalità del mondo delle imprese, ha il compito di collaborare con la Presidenza della Veneranda Fabbrica nella definizione degli indirizzi strategici in merito al programma annuale delle iniziative di raccolta fondi ed alla promozione e valorizzazione a livello nazionale ed internazionale del Duomo.

L’avv. Capparelli dirige il dipartimento legale di Google

Marilù Capparelli è Director of Legal Affairs di Google dal 2009. L’avv. Capparelli dirige il dipartimento legale di Google e guida un team di avvocati che operano in diversi paesi europei. Prima di Google, l’avv. Capparelli ha conseguito un dottorato di ricerca in diritto civile presso l’Università degli Studi Bologna dove ha avuto un ruolo di professore a contratto, ha lavorato come giurista presso la Corte di Giustizia dell’UE, è stata Direttore Affari Legali e Istituzionali presso eBay, PayPal e Skype e, negli anni precedenti, ha lavorato per importanti studi legali internazionali in Italia, a Bruxelles, a Londra e a Washington DC dove si è occupata di diritto e politiche dei media e delle nuove tecnologie, diritto societario e commerciale, M&A, antitrust e contenzioso internazionale. L’avv. Capparelli è docente del master Law of Internet Technology presso l’Università Bocconi e della faculty di Istud Business School. L’avv. Capparelli è stata nominata tra le prime Inspiring Fifty italiane, ovvero le cinquanta donne più influenti nel mondo della tecnologia nel nostro Paese che sono state scelte quali eccellenze del mondo tecnologico nonché modelli di riferimento a cui ispirarsi. L’avv. Capparelli ha ricoperto la carica di amministratore indipendente nel consiglio di amministrazione di RCS Mediagroup S.p.A. dal 2016 al 2022 e siede nel consiglio di amministrazione di Tod’s S.p.A.

Ecco la composizione dell'Advisory Board

L’attuale composizione dell’Advisory Board è la seguente: Daniela Bollino, Fondatrice di Key2People, Mario Boselli, Presidente Onorario Camera Nazionale della Moda e Presidente della Fondazione Italia Cina, Marilù Capparelli, Director of Legal Affairs di Google (EMEA), Enrico Cereda, Presidente e Amministratore Delegato di IBM Italia; Simone Crolla (Coordinatore), Managing Director- American Chamber of Commerce e membro del Board of Directors International Patrons of Duomo di Milano; Jamie Gerard, membro del Board of Directors International Patrons of Duomo di Milano; Andrea Gibelli, Presidente esecutivo di FNM S.p.A.; Stefano Lucchini, Capo relazioni Esterne, Istituzionali, Internazionali di IntesaSanPaolo, Lucia Morselli, Amministratore Delegato di ArcelorMittal Italia S.p.A., Antonio Pedersoli, Studio Legale Pedersoli, Veronica Squinzi, Amministratore Delegato e Direttore Sviluppo Globale Mapei, Fabio Vaccarono, Amministratore Delegato di Pegaso Multiversity

L’Advisory Board è composto da un numero variabile di membri, indicativamente con un minimo di tre e un massimo di quindici, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione della Veneranda Fabbrica. All’interno dello stesso, è possibile individuare membri con specifici incarichi. Il Board è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Veneranda Fabbrica Fedele Confalonieri e coordinato da Simone Crolla. La prestazione di ciascun membro è volontaria e gratuita.