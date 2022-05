Emergenza grano, un mandato Onu (se si sveglia) per proteggere l'export

Emergenza grano e crisi alimentare: navi da guerra (sotto bandiera Onu) possano “tranquillamente” accompagnare le navi per il trasporto dei cereali verso i Paesi non belligeranti

Il Segretario delle Nazioni Unite, bombardato recentemente nella sua visita in Ucraina ed anche il Presidente del Consiglio europeo, anche lui bombardato, dovrebbero parlarsi per un motivo ben preciso: il grano per i paesi più poveri. Molte Nazioni sparse per il mondo dipendono dal granaio ucraino e nonostante non siano belligeranti o collaborazionisti stanno chiedendo a gran voce di poter avere a disposizione il frumento e gli altri cereali necessari a sfamare le popolazioni.

Ora esiste una norma che si chiama: mandato delle Nazioni Unite o dell’Onu. Questa espressione è usata normalmente per indicare una missione internazionale di lungo termine, autorizzata preventivamente dall’Assemblea o, più spesso, dal suo Consiglio di Sicurezza - fonte wikipedia. E’ comprensibile che fra belligeranti non corra buon sangue, ma per quale motivo deve essere coinvolto mezzo mondo? Domanda: le Nazioni Unite, Carta Firmata da 51 membri originari ed adottata per acclamazione a S. Francisco il 26 giugno 1945 è entrata in vigore con il deposito del ventinovesimo strumento di ratifica il 24 ottobre 1945. Ratificata dall'ltalia con legge 17 agosto 1957 n. 848 in Suppl. Ord. G.U. n. 238 del 25 settembre 1957 (testo ufficiale francese. Fonte Ministero della Difesa) se questi articoli della Carta sono validi perché non vengono applicati?

Articolo 5 Un Membro delle Nazioni Unite contro il quale sia stata intrapresa, da parte del Consiglio di Sicurezza, un'azione preventiva o coercitiva può essere sospeso dall'esercizio dei diritti e dei privilegi di un Membro da parte dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. L'esercizio di questi diritti e privilegi può essere ripristinato dal Consiglio di Sicurezza. Articolo 6 Un Membro delle Nazioni Unite che abbia persistentemente violato i princìpi enunciati nel presente Statuto può essere espulso dall'Organizzazione da parte dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.

Se proprio vogliamo essere pragmatici direi che un po’ di navi da guerra (sotto bandiera Onu) possano “tranquillamente” accompagnare le navi per il trasporto dei cereali verso i Paesi non belligeranti… mi sembra veramente plausibile. Ho ancora qualche dubbio: all’Onu interessa veramente salvaguardare i diritti umani di tutti i popoli del mondo? Perché non vengono applicate le regole alle Nazioni aderenti? E’ possibile permettere ad una sola Nazione di affamare milioni di persone?

