Italia ripescata ai mondiali 2022 e l'Ecuador escluso dalla Fifa: i tifosi sognano

Italia ripescata ai mondiali di calcio? Ecuador trema: inchiesta Fifa dopo le accuse del Cile

Se lo domandano tutti i tifosi azzurri dopo che la FIFA ha confermato l'apertura di un'inchiesta sull'Ecuador che, in caso di accertamento di irregolarità, potrebbe portare alla squalifica dei sudamericani: l'Italia può essere ripescata ai Mondiali di calcio che si terranno in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre 2022? Gli azzurri di Mancini hanno qualche chance di volare in extremis in Medio Oriente, malgrado l'incredibile e drammatica (sportivamente parlando) eliminazione alle qualificazioni iridate (secondi nel girone dietro alla Svizzera e battuti in casa dalla Macedonia nel match di semifinali dei playoff di ripescaggio che avrebbe permesso di giocarsi le ultime speranze contro il Portogallo)? Andiamo ad analizzare la vicenda e le reali possibilità dell'Italia di giocare ai Mondiali.

Mondiali 2022, Ecuador: le accuse del Cile e i sogni italiani di ripescaggio

Nei giorni scorsi è montato il caso dell'Ecuador, che si è qualificato per i Mondiali del Qatar ma teoricamente a rischio squalifica. Almeno secondo la tesi del Cile. Tutto nasce per il caso legato al calciatore Byron Castillo. Secondo l'accusa il giocatore avrebbe presentato un certificato di nascita falso essendo non ecuadoreno, ma colombiano. Per giunta anche la sua età sarebbe diversa quella indicata (avrebbe tre anni in più rispetto ai documenti). In Cile si sono scatenati (e il New York Times ha rilanciato nei giorni scorsi): "Abbiamo inviato una denuncia alla Commissione Disciplinare della FIFA nei confronti del giocatore Byron David Castillo Segura e della Federcalcio ecuadoriana, per uso di falso certificato di nascita, falsa dichiarazione di età e falsa nazionalità del giocatore. Ci sono innumerevoli prove - si legge - che il giocatore sia nato in Colombia, nella città di Tumaco, il 25 luglio 1995, e non il 10 novembre 1998, nella città ecuadoriana del generale Villamil Playas".

Mondiali 2022, Ecuador: respingiamo in maniera secca le false voci su Castillo"

L'Ecuador ha rimandato al mittente le accuse cilene su Byron Castillo con tanto di richiesta di togliere 3 punti per ogni partita delle qualificazioni mondiali che lo ha visto a referto. "Respingiamo in maniera secca le false voci su Castillo - ha spiegato una nota diramata dalla Federcalcio dell'Ecuador - che ha affermato essere un cittadino ecuadoriano in senso legale e sportivo. Respingiamo categoricamente ogni tentativo da parte di chi cerca di evitare la nostra partecipazione al Mondiale in Qatar, che è stata legittimamente ottenuta sul campo".

Mondiali 2022, Italia rispescata? Niente da fare

Dunque: Ecuador escluso dai Mondiali di calcio o no? E se sì... potrebbe essere ripescata l'Italia di Roberto Mancini o toccherebbe al Cile (attualmente ai playoff, si giocheranno a giugno) che guadagnerebbe cinque punti in più ottenendo il pass, secondo la nuova classifica, per il torneo che si disputerà in Qatar a novembre-dicembre. La tesi predominante è la seconda (con il Perù che guadagnerebbe i playoff) e le speranze azzurre sono oggettivamente al lumicino. Va però ricordato un dettaglio, che tiene in vita tali speranze (sempre, ammesso e non concesso, che l'Ecuador venga escluso dalla Fifa): la Commissione Disciplinare potrebbe decidere di concedere la "qualificazione" alla Federazione più alta in ranking rimasta esclusa dalle qualificazioni iridate. E la nazionale in questione è l'Italia di Roberto Mancini...

