Dritto e Rovescio, il "vaffa" di Del Debbio alla giornalista russa Vityazeva

Dritto e Rovescio, bufera social sul "vaffa" di Paolo Del Debbio alla giornalista russa Yulia Vityazeva

Del Debbio al centro della bufera social per un “vaffa…” a un ospite in collegamento. Ieri sera, giovedì 12 maggio, a Dritto&Rovescio era presente come ospite la giornalista russa Yulia Vityazeva. Tutto è iniziato quando la reporter dell'agenzia Newsfront, in collegamento video da Mosca, ha criticato la presenza di alcune bandiere ucraine sorrette dal pubblico presente nello studio di Paolo Del Debbio. “Voi volete solamente parlare del fatto che Putin è aggressore. E i vostri ospiti che stanno lì, nel vostro studio, con queste bandierine ucraine…”, ha sentenziato la sovietica Vityazeva.

Ma l’affondo della giornalista russa ha dovuto vedersela col carattere brusco del conduttore toscano. Infatti, Yulia Vityazeva non ha fatto in tempo a concludere la frase che è stata immediatamente bloccata da Del Debbio. Intuendo quale fosse la critica che la giornalista si stava preparando a fare al suo programma, il conduttore ha perso la pazienza: "Signora, in questo studio ci sta chi voglio io e se voglio io. Se lei ci vuole stare, ci sta. Sennò va a casa…".

A quel punto, senza dare il tempo di replica alla Vityazeva, Paolo Del Debbio ha lanciato la pubblicità. Ma proprio mentre la regia staccava dallo studio per mandare in onda l'interruzione commerciale, il microfono del conduttore è rimasto acceso quell'attimo in più che ha permesso al pubblico di ascoltare l'ultimo sfogo contro la giornalista russa: "Ma vaff*****o…". In un primo momento, gli applausi in studio per il conduttore sono stati molti. In seguito, però, le opinioni sui social si sono divise. E, come sempre, si sono create due vere e proprie fazioni di spettatori tra favorevoli e contrari al trattamento del conduttore nostrano verso la giornalista sovietica.

“Vergognoso Del Debbio che non è in grado di reggere il confronto con la giornalista russa e la manda a f*****o mentre sfuma. Solo perché stava raccontando una verità che non piace ai media”, commenta l’utente Alice_Kingsley. La pensa allo stesso modo Massimo Giordano che, su Twitter, commenta: “Del Debbio è un coglione, e chi gli dice che è stato un grande ieri, dopo aver mandato a quel paese la giornalista russa, lo è più di lui. Siete dei villani esaltati”. Oltre agli utenti furiosi, però, c’è anche chi la prende con un po’ di ironia, come Geronim22285 che scrive: “Del Debbio sei perfetto per 1 Osteria!! Scandaloso!! Tele Lucca Forever!!!”. Oppure, ancora: “Del Debbio ha battuto ieri sera il record mondiale di cafoneria.Del giornalista di un tempo è rimasta solo la dieta!!!!!”, chiosa l’utente Zebrapoiss.

Del Debbio manda letteralmente "a fanculo" la giornalista russa Yulia Vityazevapic.twitter.com/Z04dnDeKZb — Pietro Salvatori (@PietroSalvatori) May 13, 2022

