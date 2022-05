Poste Italiane, trimestre in crescita: utile netto a € 495 milioni

Poste Italiane, nel primo trimestre 2022 utile netto in rialzo del 10, 6%. Ricavi pari a € 3,0 miliardi (+1,4%)

Ieri il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane, presieduto da Maria Bianca Farina, ha approvato i risultati finanziari per il primo trimestre del 2022 (non sottoposti a revisione contabile).

I ricavi del primo trimestre del 2022 sono pari a € 3,0 miliardi, +1,4% A/A: ricavi da corrispondenza, pacchi e distribuzione pari a € 901 milioni nel primo trimestre del 2022, -2,0% A/A, con i ricavi da corrispondenza invariati e i volumi dei pacchi, in fase di normalizzazione, che si attestano a livelli ben al di sopra di quelli registrati prima della pandemia. Volumi dei pacchi in calo rispetto al livello eccezionalmente elevato conseguito nel primo trimestre del 2021, reso possibile dalle misure di lockdown. Ricavi totali dei servizi finanziari pari a € 1,5 miliardi nel primo trimestre del 2022, -1,3% A/A, a fronte di un minor contributo da parte della gestione proattiva del portafoglio parzialmente compensato dal risultato degli investimenti in crediti d’imposta.

Ricavi dei servizi assicurativi pari a € 529 milioni nel primo trimestre del 2022, in crescita del +7,1% A/A, per effetto di maggiori volumi e margini in crescita. Raccolta netta del comparto assicurativo vita pari a €2,6 miliardi nel primo trimestre del 2022 (+32% A/A), premi lordi del comparto danni pari a €114 milioni (+19.5% a/a). I ricavi da pagamenti e mobile contribuiscono ad accelerare la fase di crescita, raggiungendo € 231 milioni nel primo trimestre dell’anno, +20,2% A/A, grazie a significativi contributi provenienti da tutte le linee di prodotto.

Costi totali pari a € 2,3 miliardi nel primo trimestre del 2022, in riduzione dell’1,4% A/A, a conferma dell’efficace processo di razionalizzazione dei costi. I costi non-hr si riducono dello 0,2% rispetto al primo trimestre del 2021 a € 952,8 milioni, incorporando al contempo l'impatto dell’inflazione. Solido risultato operativo (ebit) del primo trimestre del 2022 pari a € 694 milioni, +11,8% A/A. Utile netto del primo trimestre del 2022 pari a € 495 milioni, +10,6% A/A.

Attivita’ finanziarie investite in calo di € 4 miliardi nel trimestre a € 582 miliardi, con una raccolta netta positiva di € 2 miliardi raggiunta complessivamente su tutti i prodotti e un effetto negativo di mercato riconducibile a tassi di interesse più elevati cha ha influenzato le riserve tecniche del comparto assicurativo vita. Posizione patrimoniale solida: total capital ratio di bancoposta pari al 23,9%, leverage ratio pari al 3,1% e solvency ii ratio del gruppo assicurativo poste vita pari al 272%, ben al di sopra dell’ambizione manageriale.

Le dichiarazioni di Matteo Del fante, AD di Poste Italiane

Matteo Del Fante, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste Italiane, ha così commentato i risultati: “A meno di due mesi di distanza dall’aggiornamento del Piano Strategico del Gruppo questi risultati rappresentano il primo caposaldo di un 2022 di successo. Il nostro modello di business diversificato continua a produrre ottimi risultati finanziari con l’utile netto pari a € 495 milioni e con la redditività operativa che migliora in tutti i segmenti di business. Il comparto dei Servizi Assicurativi fornisce il contributo maggiore alla profittabilità del Gruppo, con una performance positiva sia nel ramo Vita che nel ramo Danni. L'EBIT dei Servizi Finanziari è aumentato grazie a ricavi stabili e al contributo di minori costi. Nel settore Pagamenti e Mobile, la crescita a doppia cifra dell'EBIT è stata determinata dalla capacità di valorizzare i trend positivi del mercato, come testimoniato dai 2 miliardi di transazioni gestite nel 2021 e oltre mezzo miliardo nel primo trimestre dell’anno. Il risultato operativo nella divisione Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione è stato solido nel trimestre, grazie alla razionalizzazione dei costi che ha compensato l'impatto della normalizzazione dei volumi dei pacchi che si attestano strutturalmente al di sopra dei livelli pre-pandemia, anche a seguito dei risultati eccezionalmente alti dell'anno scorso, conseguenti alle misure di lockdown attuate nella maggioranza delle regioni italiane. Anche in presenza di un contesto sfidante nel settore della logistica, la nostra comprovata esperienza nella razionalizzazione dei costi ci rende particolarmente fiduciosi nel mantenere la piena visibilità sul nostro obiettivo di EBIT del 2022 per la divisione Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione. Dal 2020 abbiamo conseguito una performance costante e in miglioramento: dopo una forte ripresa nel 2021, nel primo trimestre dell'anno continuiamo a crescere in maniera solida, aprendo la strada ad un 2022 di successo. Ciò è stato possibile grazie al duro lavoro di tutte le nostre persone dall’inizio della pandemia, che ha determinato uno spostamento strutturale verso l'alto della nostra traiettoria di crescita. Quest'anno celebriamo i 160 anni di Poste Italiane, un appuntamento storico che testimonia come il nostro patrimonio unico ci abbia sempre permesso di affrontare le sfide e accompagnare il futuro delle nostre comunità. Confermiamo il nostro ruolo di pilastro strategico per l’Italia, attraverso la nostra piattaforma di distribuzione omnicanale. Continuiamo a soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti e confermiamo la nostra ambizione di sostenere lo sviluppo del nostro Paese, d’ora in avanti”.

Poste Italiane, principali sviluppi operativi dei segmenti nel primo trimestre 2022

Per quanto riguarda il segmento Corrispondenza, pacchi e distribuzione, è stata lanciata la funzionalità “Poste Delivery Business”, che consente a venditori e utenti della piattaforma online di effettuare spedizioni dagli Uffici Postali e attraverso la Rete Punto Poste; lanciato nell'ambito del business della Corrispondenza anche il nuovo servizio “Posta Assicurata Market”, che fornisce la possibilità ai clienti di un doppio tentativo di recapito.

Per i Servizi finanziari è stato lanciato il “Buono 5X5”, Buono Fruttifero Postale specifico per investimenti di lungo termine, che matura interessi fissi e crescenti negli intervalli di 5, 10, 15, 20 e 25 anni; in collocamento il fondo “Focus Ambiente Marzo 2028”, che integra investimenti obbligazionari con titoli azionari, con focus specifico sulla sostenibilità. Il “Prestito BancoPosta Consolidamento” consente ai clienti di accorpare in un unico pagamento mensile le rate dei prestiti in essere.

“Poste Progetto Capitale”, prodotto multiramo sulla vita a premio ricorrente della durata di 10 anni, che unisce la stabilità della gestione separata di ramo I “Posta ValorePiù” alla possibilità per i clienti di bilanciare il proprio profilo finanziario con elementi ESG; “Poste Welfare Infortuni”, a copertura dei rischi di infortunio dei dipendenti delle aziende contraenti. È quanto concerne i Servizi assicurativi.

Per quanto riguarda il segmento Pagamenti e mobile: carta di debito “PostePay Premium” per clienti affluent; “Poste Casa Ultraveloce”, il servizio FTTH (“Fiber-To-The-Home”: “fibra fino a casa”) di Poste Italiane viene ora erogato in tutti gli Uffici Postali.