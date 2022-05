ITA Airways lancia True Italian Experience per lo sviluppo del turismo

Gli scatti d'Affari

True Italian Experience è un innovativo hub digitale che promuove lo sviluppo del turismo verso il nostro Paese

In sinergia con il Ministero del Turismo, ITA Airways ha lanciato un innovativo hub digitale che aggrega i principali stakeholders della filiera turistica creando un sistema che mira a promuovere e sostenere il turismo nel Paese. L'idea, presentata ieri presso il Chiostro del Bramante di Roma, è stata accolta con entusiasmo dalle Istituzioni, anche perché la proposta arriva dopo due difficili anni per il settore del turismo, che ha risentito notevolmente dell'emergenza sanitaria. All'evento erano presenti, fra gli altri, Ettore Sequi, Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Massimiliano Fedriga, Presidente della Conferenza Stato-Regioni e Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma e Giuseppe Sala, Sindaco di Milano.



A margine dell'incontro, Fabio Lazzerini, Amministrazione Delegato di ITA Airways, ha commentato: "True Italian Experience ci permette di fare sistema aggregando i principali attori pubblici e privati della filiera turistica italiana, lavorando per la valorizzazione delle esperienze sostenibili, innovative e inclusive presenti nel nostro Paese. L’obiettivo è portare i viaggiatori a scegliere l’Italia, ad amarla e a consigliarla come l’esperienza turistica più varia e più coinvolgente del mondo. Vogliamo contribuire alla crescita del fatturato turistico italiano, questo è parte del nostro mandato. Un progetto di ampio respiro che rappresenta un asset di valorizzazione per la Compagnia che si pone al centro di questo sistema come punto di riferimento sia istituzionale sia in termini di business".