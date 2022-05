"Rivogliamo la One O One": una petizione rivolta alla Sanpellegrino

Sanpellegrino One O One, al via la petizione su Change.org per la ripresa della produzione

La gente vuole il grande ritorno della San Pellegrino One o One. Ideata nel 1987, in un momento in cui il segmento della cola in Italia era in piena espansione, si inserì nel mercato tricolore come competitor dell’inaffondabile Coca-Cola. Nel 2020, dopo 33 anni di “onorato servizio”, la Sanpellegrino ne cessò la produzione. Ma ora, il pubblico vuole di nuovo brindare con la cola made in Italy. E lo fa chiedendo il supporto di Affaritaliani.it.

“Buonasera, mi chiamo Benedetto Sanfilippo", ci scrive un lettore. "Stiamo tentando da un po' di mesi di rilanciare la bibita One-o One della Sanpellegrino, svanita nel 2020 e dai supermercati da molto prima. Abbiamo anche creato una petizione online al seguente indirizzo: https://www.change.org/p/rimettiamo-in-commercio-la-one-o-one-sanpellegrino#cb= avendo però difficoltà a raccogliere sostanziali firme”. “Lo scopo”, conclude, “è quello di rilanciare una bevanda italiana a tutto tondo. Non è che potreste aiutarci facendo un articolo voi? Grazie mille”.

Lo spot televisivo del 1987

Dunque, cari lettori, volete aiutare Benedetto a riportare sulle nostre tavole la vecchia, ma mai dimenticata, Sanpellegrino One O One? Sì? E allora che aspettate, votate la petizione per a rilanciare la “nostra” Coca Cola!

