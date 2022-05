Tiziano Treu ad Affari: “Eravamo in ripresa, ora è tutto in bilico”

Treu: stavamo ripartendo, ma ora…

“Avevamo dei buoni dati, eravamo in ripresa. Ma questa crisi rende tutto più incerto”. Tiziano Treu, presidente del Cnel, dal forum di Teamsystem a Cernobbio, spiega ad Affaritaliani.it quali sono i problemi che affliggono il mondo del lavoro e quello delle professioni in particolare. Partendo dalla convinzione che, senza la guerra tra Russia e Ucraina oggi staremmo raccontando una storia completamente diversa. Mancano, però, anche le competenze. Siamo in ritardo di dieci anni rispetto ad altri Paesi europei, bisogna per forza di cose accelerare sulla formazione. E il Pnrr è confermato così com’è. “Sono molto preoccupato sull’investimento per le rinnovabili – aggiunge Treu – perché non mi pare che si stiano prendendo le decisioni corrette”.

Leggi anche: