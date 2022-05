Bayer: in primo trimestre utile netto +57,5% vendite +14,3%

Bayer: la crescita è costante soprattutto in agricoltura

Nel primo trimestre l'utile netto di Bayer è aumentato del 57,5% a 3,29 miliardi di euro. Lo annuncia la società farmaceutica tedesca che ha registrato un'elevata crescita delle vendite e degli utili nel suo primo trimestre con guadagni particolarmente sostanziali per il settore agricolo.

Le vendite del gruppo nel primo trimestre sono aumentate del 14,3% su base rettificata per valuta e portafoglio a 14,64 miliardi di euro.



Bayer, produttore di prodotti farmaceutici, prodotti biotecnologici, prodotti sanitari di consumo e prodotti chimici agricoli, ha affermato che le sue vendite e gli utili trimestrali non sono stati influenzati negativamente dall'invasione russa dell'Ucraina.



L'amministratore delegato Werner Baumann ha dichiarato: "Le nostre previsioni per il futuro quest'anno rimangono fiduciose nonostante le grandi incertezze, inclusa la stabilità delle catene di approvvigionamento e delle forniture energetiche".