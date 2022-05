Cybertech Europe 2022, Digital Platforms sostiene l'iniziativa

Cybertech Europe 2022, al via oggi a Roma la quinta edizione dell'evento dedicato a cybersecurity e innovazione

Si sta svolgendo a Roma, presso il Centro Congressi “La nuvola”, il quinto appuntamento di Cybertech Europe, il più importante evento a livello europeo sui temi della sicurezza informatica e dell’innovazione, con un focus sulle principali soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Due giorni di esposizioni e conferenze, pensati per riflettere sulle sfide del settore, dovute anche alla pandemia da Covid-19 e all’emergenza in Ucraina. Se è vero che la pandemia ha aperto le porte al digitale, che è entrato a far parte della nostra quotidianità in modo assoluto, è anche vero che la situazione si è rivelata terreno fertile per le minacce cybernetiche, sempre più frequenti e pericolose. Di conseguenza, come ha sottolineato nel corso dell’evento l’Amministratore Delegato di Leonardo, Alessandro Profumo: “Oggi tutti noi viviamo immersi nel digitale, è una costante implicita nella nostra vita. Proteggere la sicurezza della componente digitale significa quindi proteggere noi stessi”.

Organizzato in collaborazione con Leonardo, la piattaforma di networking vanta official partners rilevanti quali Digital Platforms e riunisce voci autorevoli del mondo accademico ed economico ed esperti internazionali in materia di cybersecurity per avere un confronto sul tema generale “Ecosistema su scala globale” dopo due anni di pausa dovuta all’emergenza sanitaria. Moltissimi gli argomenti d’interesse in agenda, fra cui Intellingence, Energia, Supply Chain, Cyber Woman, trasformazione digitale, difesa dello spazio e molti altri.

L’intervista di Affaritaliani.it a Claudio Contini, Amministratore Delegato di Digital Platforms

Presente al Cybertech Europe 2022 anche Claudio Contini, Amministratore Delegato di Digital Platforms Spa (DP), giovane gruppo industriale italiano in forte crescita che opera nel settore delle tecnologie Internet of Things, Cyber e digitali. Digital Platforms, presente all’evento come official sponsor, ha come obiettivo quello di diventare il partner ideale per tutte quelle aziende che vogliono intraprendere la strada per l’innovazione e la trasformazione digitale delle infrastrutture abilitata dall’IoT.



Durante l'intervista, Contini ha dichiarato: "Digital Platforms opera in un settore nascente che è quello della convergenza tra le tecnologie elettroniche e la sicurezza cyber: sempre di più questi oggetti sono critici per la nostra vita e per le nostre aziende e per questo vanno messi in sicurezza dall'inizio. Per noi è molto importante essere presenti e sostenere Cybertech Europe: momenti come questi, di ritrovo, di allineamento e di confronto sono essenziali per rimettere in moto il tessuto connettivo della nostra economia. Il settore ad oggi è molto attivo, noi e tutte le aziende presenti oggi all'evento siamo espressione di vitalità, competenza e innovazione".

Pochi giorni fa Digital Platforms ha sottoscritto un memorandum d'intesa con la startup ASC27 srl, attiva nel settore dell'intelligenza artificiale applicata alla cybersecurity. L'accordo prevede la costituzione di una joint venture di cui Digital Platforms avrà la maggioranza e che opererà mettendo le principali tecnologie emergenti a servizio della Sicurezza Nazionale. In merito, l'AD di Digital Platforms ha sottolineato come la collaborazione con ASC27 vada anche nella direzione, auspicata dal Governo, della crescita di un'industria nazionale: "Sia noi che ASC27 lavoriamo con le istituzioni e con le aziende private più importanti che gestiscono le infrastrutture. La convergenza di intelligenza artificiale, tecnologie cyber e produzione industriale è essenziale per garantire la robustezza e la protezione delle infrastrutture. Oggi è diventato talmente importante che il Governo italiano ha unificato il mondo della difesa al mondo delle infrastrutture critiche, considerate una parte essenziale della nostra economia".