Meloni presidente della Repubblica. Quando e come, c'è un piano. Eccolo

Meloni sa che il Centrodestra non vincerà le prossime elezioni politiche



Giorgia Meloni presidente della Repubblica, eletta con il voto diretto dei cittadini come in Francia. Nel giorno in cui l'aula di Montecitorio è chiamata a votare sulla riforma presidenzialista, battaglia storica di Silvio Berlusconi e oggi di Fratelli d'Italia, Luigi Bisignani disegna con Affaritaliani.it uno scenario davvero rivoluzionario. "Meloni ha capito che ormai l'unità del Centrodestra è impossibile. I vari Renzi, Calenda, Toti e Brugnaro finiranno sotto le ali del Pd che regalerà loro qualche seggio. Quindi, il Centrodestra non ha alcuna possibilità di vincere le prossime elezioni politiche. Meloni andrà molto probabilmente da sola al voto per due motivi: primo perché la sua coalizione non vincerà e lei non sarà premier anche se FdI sarà il partito più votato; secondo perché Meloni sa benissimo, vista l'esperienza di Draghi e soprattutto di Conte, che da Palazzo Chigi si riesce a fare ben poco, soprattutto a causa di una macchina burocratica che non funziona".

Ecco dunque il piano per il Quirinale. "Meloni consoliderà la sua leadership tra gli italiani, e le viene anche facile perché prende il consenso della protesta come donna che non scende a compromessi. Se andasse davvero in porto la grande riforma presidenzialista, che per essere completata impiegherà tre o quattro anni, Meloni sarà certamente la candidata del Centrodestra per il Colle. Intanto continua a tessere la tela con il Vaticano, con gli Stati Uniti anche grazie alla presidenza dei Conservatori europei e sta mettendo in piedi una rete importante nell'amministrazione pubblica. Lei è una donna di potere ma non di poltrone, punto fondamentale e molto importante".



"Una volta entrata in vigore la riforma che prevede l'elezione diretta del presidente della Repubblica, Mattarella non potrà che dimettersi e la leader di Fratelli d'Italia sarà la candidata ideale di tutto il Centrodestra. Verrà quasi sicuramente eletta, visto che la sinistra come al solito farà a pugni prima di trovare un candidato. Non solo, con la riforma toglieranno anche il limite dei 50 anni (in Francia Macron è diventato presidente a 42 anni) e Meloni nel 2026 sarà la prima donna presidente della Repubblica eletta direttamente dai cittadini. Le manca solo di avvicinare il nuovo mondo che ruota attorno alla rete e alle criptovalute, se si intesta anche questi temi è fatta. Ripeto, donna di potere ma non di poltrone che diffida dei suoi (a cui infatti preferisce non dare poltrone), infatti qualcuno sospetta che alle Comunali di Roma abbia voluto perdere", conclude Bisignani.

