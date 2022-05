Intesa Sanpaolo, il Museo del Risparmio festeggia i primi 10 anni di attività

Gli scatti d'Affari

Intesa Sanpaolo: il Museo del Risparmio festeggia 10 anni di diffusione della cultura finanziaria

Il Museo del Risparmio, museo di Intesa Sanpaolo dedicato all’educazione finanziaria unico nel suo genere, che contribuisce con le sue attività anche a rafforzare l’impegno in ambito ESG della Banca, festeggia dal 9 al 15 maggio i suoi primi 10 anni di attività con l’ingresso gratuito agli spazi espositivi e una serie di originali iniziative rivolte a giovani e adulti, che hanno come sempre l’obiettivo di affrontare il tema della gestione del denaro in maniera semplice e divertente, ma anche con un approccio digitale e multimediale.

Nato a Torino nel 2012 con l’ambizione di contribuire a far risalire la media italiana – agli ultimi posti nel mondo – delle conoscenze finanziarie di base e con l’obiettivo di stimolare una riflessione consapevole sull’uso del denaro, il Museo del Risparmio si rivolge a un pubblico variegato per età, genere e preparazione e fin dalla sua nascita si è caratterizzato come luogo innovativo e divertente, dove il visitatore può mettere alla prova le proprie capacità di gestione del denaro attraverso la logica dell’edutainment, anche grazie all’utilizzo di materiali audiovisivi (cartoni animati, docu-fiction, interviste, animazioni teatrali) appositamente creati per soddisfare le curiosità e il bisogno di approfondimento di concetti complessi nel modo più chiaro e comprensibile.