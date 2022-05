Usa-Italia, quello scambio Biden-Draghi. Il non detto da nessuno sull'incontro

Biden-Draghi, l'Italia rientra nella partita libica



L’incontro tra i due Presidenti è stato preceduto da un breve scambio di battute e non seguito da un comunicato ufficiale. Evidentemente non c’era niente su cui comunicare al resto del mondo. Tuttavia le cose essenziali sono state dette.



Biden su Nato e la Ue: «Era difficile credere che andassero di pari passo, era più probabile che si dividessero ma tu sei riuscito a farle andare all’unisono». Draghi: «La Libia può essere un enorme fornitore di gas e petrolio: va stabilizzata». Scambio di cortesie. Io evito di far saldare uno scomodo fronte europeo e tu mi fai rientrare nel grande affare da cui siamo usciti nel 2011.

