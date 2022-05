BPER Banca, presentata la ricerca sui settori Gomma e Meccanica

BPER Banca, organizzato il convegno “Settori e territori: l'impatto della pandemia su Gomma e Meccanica e le opportunità offerte dal PNRR”

Ospitato all'interno della Camera di Commercio di Varese, si è svolto ieri pomeriggio il convegno “Settori e territori: l'impatto della pandemia su Gomma e Meccanica e le opportunità offerte dal PNRR”. L'incontro è stato organizzato da BPER Banca, profondamente radicata nel territorio varesino, con la collaborazione della Camera di Commercio della cittadina e la partecipazione dell’Unione degli Industriali di Varese. Il convegno è stato occasione non solo per discutere della situazione delle PMI con l'emergenza in Ucraina e post-pandemia, ma anche per presentare la ricerca Nomisma su due fra i settori più importanti per il territorio di Varese: la gomma e la meccanica. Sono stati ascoltati imprenditori dei due settori, che hanno esposto le sfide affrontate e le dinamiche presenti, soprattutto legate al caro prezzi e materiali. Dalla ricerca, condotta da Nomisma in collaborazione con BPER Banca su un campione di 116 imprese della meccanica e 98 della gomma, emerge infatti come il contesto degli ultimi due anni abbia influito negativamente sulle performance delle aziende: tra le imprese della meccanica 1 su 4 afferma di aver ridotto il fatturato 2020 di oltre il 30%, situazione poi attenuatasi nel 2021. Il settore della gomma invece presenta una maggiore resistenza ed equilibrio.

A margine dell’incontro sono intervenuti: Marco Mandelli, Responsabile Direzione Corporate and Investment Banking BPER Banca, Fabio Lunghi, Presidente Camera di Commercio di Varese, Lucio Poma, Capo Economista Nomisma, Massimiliano Bondi, Project Manager Nomisma, Luca Gotti, Direttore Territoriale Lombardia Ovest BPER Banca, Guido Scolari, Direttore Generale S.I.G. Società Italiana Gomma, Marco Riganti, Amministratore Delegato Riganti, Paola Margnini, Responsabile Ufficio Studi Univa.

L'intervista di Affaritaliani.it a Marco Mandelli, Responsabile Direzione Corporate and Investment Banking BPER Banca

Marco Mandelli, Responsabile Direzione Corporate and Investment Banking BPER Banca, durante l'intervista parla degli aspetti salienti emersi all'interno dell'indagine Numisma: "Guardando dallo specchietto retrovisore lo scenario attuale è migliorato, ma si cominciano a intravedere segnali di preoccupazione riguardo il futuro, ovvero il dispiegamento degli effetti della situazione che stiamo vivendo; infatti alcuni sono preoccupati riguardo le previsioni di fatturato del prossimo anno. BPER Banca sostiene le imprese nell'operatività di tutti i giorni: credo fortemente in un modello di Banca relazionale, in cui ci si racconta".

Per quanto riguarda il PNRR, Mandelli lancia un segnale di speranza e conferma la vicinanza di BPER Banca agli imprenditori: "Speriamo che il PNRR possa essere una ricetta rispetto ai problemi che stanno affrontando le PMI. Ho visto da questa indagine che almeno la metà delle aziende si aspetta che dal Piano possa derivare una certa crescita del fatturato".

L'intervista di Affaritaliani.it a Luca Gotti, Direttore Territoriale Lombardia Ovest BPER Banca

Avendo una visione completa dell'economia del varesino, il Direttore Territoriale Lombardia Ovest BPER Banca Luca Gotti, è riuscito a farne una fotografia: "Varese rappresenta una provincia privilegiata all'interno del sistema economico lombardo, in cui le imprese sono caratterizzate da una forte vocazione all'export e questo elemento ha permesso una forte resilienza nei momenti di maggiore difficoltà". Anche Gotti sottolinea, durante l'intervista, la forte presenza di BPER Banca nel territorio e la sua vicinanza alle imprese: "La Banca si è inserita in questo territorio con una presenza molto importante. Inoltre BPER ha anche sviluppato una divisione che ha proprio la finalità di aiutare le imprese nell'ambito della specializzazione e quindi nelle analisi specialistiche, proprio per creare soluzioni finanziarie sempre più mirate alle esigenze delle imprese che ovviamente cambiano nel tempo".

L'intervista di Affaritaliani.it a Fabio Lunghi, Presidente Camera di Commercio di Varese

Altro argomento saliente emerso all'interno della tavola rotonda è stato quello del caro prezzi e del ruolo della politica: lo spiega Fabio Lunghi, Presidente della Camera di Commercio di Varese, che racconta la preoccupazione del mondo imprenditoriale per quello che sta accadendo: "Viviamo in un periodo in cui il costo delle materie prime e quello dell'energia sono aumentati a livelli esponenziali. Tutto questo è iniziato prima della guerra in Ucraina, è stato figlio della pandemia. Essendo usciti da un periodo molto delicato ed entrati in un altro altrettanto delicato, si profilano nubi all'orizzonte ma anche molte opportunità da saper cogliere". All'interno di questo panorama, il ruolo della politica è importante: "La politica deve riaffermare il suo essere atture protagonista: la comunità europea deve diventare comunità politica, economica e anche militare se vogliamo avere un futuro come Stato europeo, altrimenti resteremo sempre schiacciato da due superpotenze e l'economia non potrà che esserne danneggiata".