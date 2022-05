Finlandia-Nato, Di Maio: "Tutti d’accordo. Sui mercati è già guerra mondiale"

Finlandia nella Nato, Di Maio: da Ankara no veti, tratta questioni bilaterali

La Turchia non sta ponendo alcun veto di principio sull'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato ma sta trattando alcune questioni bilaterali con i due Paesi nordici. È quanto ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a "Mezz'ora in più", in collegamento dal vertice informale Nato Di Berlino. "La Turchia e' d'accordo con il principio delle porte aperte, con Finlandia e Svezia sta cercando di negoziare questioni bilaterali chiedendo garanzie su alcuni principi", ha spiegato Di Maio, "la prossima settimana mi aspetto un'accelerazione sull'allargamento, che sara' un rafforzamento di tutta la nostra alleanza difensiva". "C'e' una volontà quasi unanime perche' Svezia e Finlandia entrino il prima possibile", ha proseguito il ministro, "la Turchia pone un tema bilaterale, per cui non mette un veto il linea di principio".

Ucraina: Di Maio, sui mercati globali e' gia' guerra mondiale

"Sui mercati globali è già guerra mondiale, sul tema dei prezzi e della sicurezza alimentare”, ha sottolineato Di Maio auspicando "iniziative per abbassare i prezzi del grano" e ha ricordato che "i Paesi del Nord Africa stanno soffrendo". Il ministro ha ricordato che "l'8 giugno alla Fao ci sarà un dialogo mediterraneo sulle nuove politiche Onu per abbassare il prezzo delle materie prime".

Ucraina: Di Maio, serve controffensiva diplomatica europea

Secondo il titolare della Farnesina "siamo in una fase della guerra in cui serve a livello europeo una controffensiva diplomatica". L'Europa e' la forza gentile a capo della diplomazia del mondo e deve essere quell'istituzione pronta ad allargare gli sforzi diplomatici. Non possiamo piu' pensare che per arrivare alla pace dobbiamo affidarci a singoli Paesi", ha detto Di Maio. "Siamo tutti d'accordo che la Nato non deve essere coinvolta in guerra direttamente e non ci deve nemmeno esssere la percezione che sia coinvolta", ha proseguito il ministro degli Esteri, "non vogliamo una guerra mondiale, vogliamo che vinca il negoziato".

Ucraina: Di Maio, tenere sempre aperto canale con Mosca

Nel quadro della crisi in Ucraina Di Maio è convinto del fatto che occorra "tenere sempre aperto un canale con Mosca" e "portare Putin al tavolo il prima possibile". "L'unica vera preoccupazione e' che la guerra finisca il prima possibile", ha affermato

Ucraina: Di Maio, M5s e' stata responsabile

Poi stuzzicato sul presidente del Movimento 5 Stelle ha detto che "Conte ha anche sentito le parole di Biden e le ha sentite molto vicine a lui". Sugli aiuti all'Ucraina "la forza politica a cui appartengo e' stata responsabile".

Governo: Di Maio, crisi? Non sono preoccupato per stabilità

Sull’ipotesi di una crisi di governo “abbiamo un anno per affrontare sfide importanti", e "il governo di unità nazionale è nato proprio per affrontare queste difficoltà". "Questo governo - sottolinea l'esponente M5s - esiste per affrontare un momento difficile come questo", e "la stabilità" e' essenziale. "Non sono preoccupato, ci sono discussioni in corso nella maggioranza che e' composta da 9 entità", ha concluso Di Maio.

