Maxi frode fiscale a Brescia: arrestato ex consigliere della Lega

Frode fiscale a Brescia: 22 persone in manette nell'ambito di una inchiesta su una associazione a delinquere. Tra di esse figura anche l’ex consigliere del comune di Brescia Alessandro Bizzaro, componente del gruppo della Lega dal 2008 al 2013, imprenditore e attualmente ai domiliari. Come riferisce Bresciatoday, ancora ignoti i capi d'accusa per i quali ieri mattina è stata eseguita la misura cautelare nei confronti del 48enne, presentatosi nel 2018 in lista per Fratelli d'Italia.

L'indagine condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura di Brescia coinvolge a vario titolo un centinaio di persone: tra questi pure un monsignore 90enne di Matera che avrebbe favorito il tentativo di aprire un conto allo Ior sul quale depositare i soldi guadagnati illecitamente dal sodalizio. E' indagato in stato di libertà. Il giro di false operazioni, tra fatture inesistenti e crediti fiscali fittizi, ammonterebbe a mezzo miliardo di euro, con proventi per il solidazio per 80 milioni di euro.