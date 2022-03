Media: Alessandro Plateroti nuovo direttore di Notizie.it

Alessandro Plateroti, tra le firme più autorevoli del Sole24Ore e volto noto della TV, è il nuovo Direttore Responsabile di Notizie.it, quotidiano online del Gruppo "Contents" Spa. Già vicedirettore del Sole 24 Ore, con delega al web e allo sviluppo della tv digitale, è stato caporedattore delle pagine di Finanza & Mercati e Economia Italiana e dal 1992 al 2003 è stato corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Laureato in Scienze Politiche, ha approfondito le competenze in materia economico-finanziaria con corsi di specializzazione in Inghilterra e Stati Uniti. Sarà in carica da oggi, lunedì 7 marzo. “Porto la mia esperienza trentennale al Sole24Ore – racconta ad affaritaliani.it – all’interno di un gruppo giovane e ambizioso. Un percorso che sono certo produrrà molte soddisfazioni, attraverso progetti editoriali nuovi ed innovativi”. Un ingresso importante nel Gruppo guidato da Massimiliano Squillace e Nicola di Campli.

Notizie.it, sito fondato nel 1997

“Notizie.it – si legge sul sito web - è uno dei primi siti internet in Italia. E’ stato registrato dall’azienda Domain Name and Brand Protection nel 1997, siamo un pezzo di storia del web. Dal 2017 è edito in Italia da Contents S.p.A. Oltre al sito internet siamo presenti su tutte le piattaforme social media. Contents S.p.A. è uno dei primi editori digital italiani con 10.000.000 di fans su Facebook. Siamo giornalisti di strada, siamo fotografi, siamo persone che vivono le proprie città. Crediamo che l’informazione debba venire dal basso ed essere libera ed indipendente. Crediamo nella forza creativa dei nostri autori. Crediamo nella passione dei nostri lettori. Non è solo un lavoro, è amore per l’informazione e per la scrittura. I nostri blogger, redattori, giornalisti sono ovunque. Nel 2019 abbiamo ricevuto la certificazione direttamente da NewsGuard, organismo non profit nato a New York, per la qualità e l’etica del nostro modo di fare informazione. Siamo tra i primi giornali in Italia a riceverla con uno tra gli score più alti al mondo. Notizie.it contro le fake news: il bollino verde di NewsGuard premia l’attendibilità dell’informazione”.

Leggi anche: