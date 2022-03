Ucraina, Zelensky: "L'Occidente ci sta uccidendo". Ha ragione? Di' la tua

Ucraina, Zelensky: "E' un vostro dovere umanitario proteggerci, proteggere le persone. Potete farlo!"

"Ho appena sentito un report: 8 missili russi hanno colpito la pacifica Vinnytsia, un brutale, cinico attacco ha distrutto completamente l'aeroporto. Loro continuano a distruggere tutte le nostre infrastrutture, a uccidere la nostra vita, i nostri genitori, nonni, generazioni di ucraini. Lo ripeteremo ogni giorno: chiudete lo spazio aereo sopra l'Ucraina, chiudetelo a tutti i missili russi, i russi sono terroristi".



"Servono corridoi umanitari senza missili e senza bombe. Siamo esseri umani ed è un vostro dovere umanitario proteggerci, proteggere le persone. Potete farlo! Se non lo fate, se non ci date aerei e velivoli per essere in grado di difenderci, ne possiamo trarre una sola conclusione: anche voi ci state lentamente uccidendo. Questa è anche una responsabilità dei politici di tutto il mondo, dei leader occidentali oggi e per sempre". E' l'ultimo drammatico appello di Volodymir Zelensky, presidente dell'Ucraina, in un video pubblicato sul suo account Twitter.



ECCO IL VIDEO DEL PRESIDENTE ZELENSKY



Ucraina: Varsavia, non manderemo i nostri jet a Kiev - "La Polonia non mandera' i suoi jet all'Ucraina, come pure non consentira' di usare i suoi aeroporti. Stiamo aiutando in molte altre aree": lo twitta la cancelleria del primo ministro polacco, come riferiscono i media Usa.



Ucraina: Mosca, distrutte tutte le forze aeree di Kiev - Il ministero della Difesa russo sostiene che "praticamente tutte le forze aeree del regime di Kiev pronte alla battaglia sono state distrutte". Lo riferisce la Tass.