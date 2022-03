Guerra in Ucraina, gli effetti delle sanzioni sulla Russia. I grafici

SANZIONI: 4 GRAFICI PER SPIEGARE L'IMPATTO SULLA RUSSIA

Negli ultimi giorni si è molto discusso del fatto che la Russia si fosse preparata a resistere alle sanzioni economiche che le sarebbero state imposte in seguito all'invasione dell'Ucraina: in effetti, il debito pubblico contenuto e la bilancia dei pagamenti in attivo avevano consentito a Mosca di accumulare riserve monetarie. La risposta di Europa e Stati Uniti è stata però massiccia e compatta: le sanzioni comminate la scorsa settimana hanno avuto un effetto immediato – e forse in parte inatteso dal Cremlino – sull'economia russa. Che cosa è successo esattamente? Per quanto può resistere la Russia sotto il peso delle sanzioni?

Per mesi la disconnessione della Russia dal sistema di pagamenti internazionale SWIFT è stata definita come la madre di tutte le sanzioni, una “bomba nucleare” finanziaria. Ma è col blocco delle riserve in valuta estera della Banca Centrale Russa che l’Occidente ha colpito Mosca dove più fa male. Dal 2014, la Russia ha infatti implementato politiche economiche volte ad accrescere le dimensioni di queste sue riserve e a renderle meno dipendenti dal dollaro. Si è così passati dai 509 miliardi del 2014, di cui il 40% era in dollari, ai 630 miliardi attuali di cui solo il 16% è in valuta statunitense. L’obiettivo di Mosca era quello di poter contare su fondi sufficienti per sostenere il rublo in caso di difficoltà e su liquidità con cui aiutare il proprio sistema bancario. Come fece tra il 2014 e 2015 quando di fronte alle sanzioni occidentali dovute all’annessione della Crimea, la Banca Centrale Russa si trovò costretta a utilizzare 170 miliardi di dollari dalle sue riserve di valuta internazionale, che diminuirono così del 32%. Il nuovo pacchetto di misure deciso da USA, UE e Giappone va espressamente a limitare questa possibilità. Non solo è impedito alla Banca Centrale di vendere le sue riserve in dollari, euro o yen, pari al 54% delle sue riserve totali. Ma sono bloccate anche le riserve che non siano in queste tre valute ma che sono depositate presso i paesi che hanno applicato le sanzioni, una percentuale di nuovo vicina al 50%. E così la Banca di Russia ha dovuto ricorrere ad altri strumenti monetari.

Tra questi il tasso di interesse chiave (il tasso al quale una banca centrale presta denaro ad altre banche) che è stato più che raddoppiato: dal 9,5 al 20%, nuovo record di sempre. Un aumento che però non è indolore per i cittadini russi dato che si tradurrà in un aumento dei tassi di mutui e prestiti. Parallelamente il Cremlino ha introdotto una serie di nuove misure per scongiurare una crisi di liquidità. In particolare, ai cittadini russi è ora vietato spostare denaro all’estero o lasciare il paese con più di 10mila dollari (o l’equivalente in altra valuta estera). Agli esportatori è stato ordinato di cambiare l'80% delle loro entrate in valuta estera in rubli e agli investitori stranieri è temporaneamente impedito di vendere gli asset russi in loro possesso. Non è però bastato a evitare un crollo del rublo.

Prima dell’inizio della guerra in Ucraina per comprare un dollaro servivano circa 80 rubli. Ora 117: un calo del 40% che segnala una fragilità ormai consolidata della valuta russa a partire dalla guerra in Crimea. In questi otto anni, ha perso quasi un quarto del suo valore e continua a toccare nuovi minimi storici. Tanto che le contrattazioni sulla Borsa di Mosca sono ancora chiuse per il terzo giorno di fila. Ma sulle borse estere il crollo delle aziende quotate russe è stato evidente. Il gigante russo di internet Yandex ha perso metà del loro valore a Wall Street. Mentre le azioni quotate a Londra delle due maggiori società russe per valore di mercato, Sberbank e Gazprom, sono scese rispettivamente del 74,6% e del 37,9%. Con Sberbank, la più grande banca della Russia che, pur non essendo tra gli istituti bancari russi esclusi da SWIFT, ha oggi annunciato l’abbandono dei mercati europei non essendo più in grado di garantire liquidità ai suoi clienti.