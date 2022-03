Guerra in Ucraina, è colpa anche di Stati Uniti e Nato

Terza Guerra Mondiale per il 56,7% del campione



Un italiano su tre, il 33,6% del campione, ritiene che ci sia una diretta responsabilità anche di Stati Uniti e Nato nella guerra in Ucraina. E' il risultato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210. Per il 66,4% degli intervistati, invece, Vladimir Putin è un dittatore senza scrupoli da spodestare.



Il 56,7% degli italiani, inoltre, ritiene che l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia potrebbe portare alla Terza Guerra Mondiale. Non la pensa il 43,3% del campione.



Campione spaccato a metà sull'invio di armi italiane a Kiev. Per il 49,8% il governo Draghi ha fatto bene, non la pensa così il 50,2% del campione del sondaggio.



LE TABELLE DEL SONDAGGIO





