Medici di medicina generale, Mammì (M5S): "Accolte le nostre proposte"

Terminata l’audizione, presso la III Commissione regionale - Sanità e politiche sociali, di PoliS-Lombardia - AFSSL in merito all’offerta formativa dei medici di medicina generale.Così Gregorio Mammì (M5S): «Abbiamo ascoltato i responsabili di Polis Lombardia per approfondire l’impostazione dei corsi di formazione specialistica, dei Medici di Medicina Generale e in particolare come integrare questo percorso nel sistema di cure primarie – spiega Mammì, segretario della Commissione Sanità e consigliere regionale del Movimento 5 Stelle – oggi infatti, forse, siamo fuori dall’emergenza pandemica, ma siamo ancora nel pieno di quella sanitaria: ci sono ancora lunghe liste di prestazioni da recuperare dopo due anni di pandemia e la carenza di medici di base sul territorio è un problema ben lontano dall’essere risolto".

Mammì: "Medici, avviare l'integrazione del percorso di formazione specialistica"

Prosegue Mammì: "L’unica soluzione è avviare il prima possibile l’integrazione del percorso di formazione specialistica, nel sistema di cure primarie. Parliamo di medici già in grado di offrire un servizio di medicina territoriale alla popolazione e se non seguiamo questa strada rischiamo di perdere un’occasione, ma soprattutto Regione Lombardia rischierebbe di tradire la promessa di rifondare la medicina territoriale. È positivo che le nostre proposte siano state accolte, attraverso l’impegno formale da parte della Commissione sanità di farsi portavoce presso la direzione Welfare, al fine di risolvere le problematiche relative alle sostituzioni effettuate dai medici in formazione. La necessità di dare risposte alle esigenze di salute dei cittadini deve sempre unire e guidare l’azione politica".

