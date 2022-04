Meloni lancia conferenza FdI a Milano: "Il nostro obiettivo è governare"

Meloni: FdI apre la corsa al 2023 da Milano

Obiettivo: costruire una "prima traccia per un programma di governo" e "iniziare un lavoro che portera' alle prossime elezioni politiche". Giorgia Meloni apre la corsa al 2023, confermando che il 'nastro di partenza' di Fratelli d'Italia sara' a Milano, con la conferenza programmatica organizzata dal partito nel fine settimana del primo maggio. "Vogliamo dimostrare, come sempre, di essere seri nel trattare i contenuti e di avere una classe dirigente adeguata a governare l'Italia, oltre a sapere coinvolgere personalita' e figure di livello fuori dal partito", afferma in conferenza stampa in via della Scrofa. "Ci faremo trovare pronti per una stagione di governo dell'Italia, con contenuti, programmi e classe dirigente", assicura.

"Quando sei in mezzo alla crisi non te la cavi con gli esperimenti, con i giochi di prestigio, con gli slogan. Te la cavi sei ha una visione, se hai realismo, se hai i piedi piantati per terra", sostiene Meloni. "Noi non abbiamo la presunzione di avere le risposte per qualsiasi domanda. Oltre alla classe dirigente di FdI, parteciperanno molte personalita' autorevoli esterne. Vogliamo rispondere all'accusa totalmente infondata che FdI non ha la classe dirigente per poter governare l'Italia. Fratelli d'Italia ce l'ha. Giorgia Meloni, d'altronde, non avrebbe potuto portare da sola FdI ad essere il primo partito italiano".

FdI, la conferenza programmatica a Milano

La conferenza programmatica di FdI - titolo 'Italia, energia da liberare. Indipendenza, libertà, crescita'. Appunti per un programma conservatore' - si terra' al Convention centre di Fiera Milano (MiCo), dal 29 aprile al primo maggio. Tra "le principali figure esterne che parteciperanno alla conferenza, ci sara' Stefano Donnarumma, amministratore delegato di Terna, con cui affronteremo la questione di estrema attualita' dell'approvvigionamento energetico", anticipa la leader di FdI.

"Con l'ambasciatore Stefano Pontecorvo, affrontiamo le questioni geopolitiche anche all'indomani della crisi in Ucraina. Con Giulio Tremonti affrontiamo il tema della sovranita' - aggiunge -. Svilupperemo il tema della liberta' di impresa insieme a Matteo Zoppas, imprenditore di Acqua San Benedetto, con Marcello Pera quello della crisi della democrazia. Con Luca Ricolfi parliamo soprattutto di scuola, con Carlo Nordio di giustizia".

L'elenco degli ospiti della conferenza include, fra gli altri, anche Giulio Terzi di Sant'Agata, Alfredo Mantovano, Paolo Del Debbio, Guido Crosetto, i docenti universitari Cesare Pozzi e Maurizio Leo, Francesco Alberoni, Stefano Zecchi e Carlo Panella. Nessun invitato politico appartenente ad altri partiti, tranne i saluti istituzionali del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

I lavori si svolgeranno su una superficie complessiva pari 28mila metri quadrati, spiega il responsabile organizzazione del partito Giovanni Donzelli. In totale 4627 i delegati, aggiunge, a rappresentanza di tutta classe dirigente di FdI, che parteciperanno a spese proprie ai 9 gruppi di lavoro che affiancheranno la plenaria. "Il primo maggio celebreremo la festa del lavoro anche noi con un concerto dell'orchestra Virtuosi italiani diretta da Beatrice Venezi, credo uno dei piu' giovani direttori d'orchestra in Italia, e sara' dedicato pero' a tutti i lavoratori non garantititi e non rappresentati dalla triplice dei sindacati", aggiunge Meloni.

La presidente di FdI interverra' due volte: venerdi' alle 17, terra' la relazione introduttiva e domenica il comizio conclusivo. Nelle giornate di venerdi' e sabato si riuniranno nelle sale del MiCo i tavoli tematici che si occuperanno di approfondire e declinare, anche grazie alla partecipazione di esperti e osservatori, i temi programmatici della Conferenza. Ogni tavolo sara' introdotto e coordinato da esponenti di Fratelli d'Italia. Nove i tavoli, dai titoli altisonanti: l'Europa o e' confederale o non e'; la Terra dei Padri; la cultura della liberta'; indipendenza nazionale, garanzia di benessere; famiglia, cuore d'Italia; ambiente e futuro; liberi di creare ricchezza; Si vis pacem, para iustitiam; per un nuovo patto di sviluppo.

Leggi anche: