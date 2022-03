Meteo Milano: oggi nubi e freddo, la primavera può attendere

Meteo Milano: la primavera può attendere. Oggi, martedì 8 marzo, temperature piuttosto fredde a Milano con la massima che non supererà gli 8 gradi alle ore 15 e la minima alle ore 23 che sfiorerà ancora gli zero gradi. In mattinata il cielo resterà piutosto coperto, con nubi sparse nel pomeriggio per poi aprirsi solo la sera. Venti moderati da est sino a 23 chilometri orari nel corso della giornata.

Meteo a Milano: le previsioni per i prossimi giorni e per il weekend

Nei prossimi giorni andrà un po' meglio, con giornate prevalentemente soleggiate tra mercoledì e venerdì ed un aumento delle temperature apprezzabile soprattutto giovedì 10 marzo, con una massima prevista di 16 gradi. Sino a un sensibile peggioramento previsto per la giornata di sabato 12 marzo.