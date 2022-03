Meteo: primo caldo di primavera al Nord, niente pioggia fino al 30 marzo

Meteo, clima primaverile al Nord

Atteso il primo caldo di primavera al Nord, specie in val Padana, rispetto all'ancora fresco Sud: Milano tocchera' i 20 C mentre Trapani si fermera' a 13 C. Solamente da giovedi' anche il meridione tornera' a respirare aria piu' mite grazie all'espansione del 'Norreno', anticiclone centrato sulla Scandinavia che portera' condizioni piu' miti e soleggiate ad iniziare dalla pianura padana e solamente in seguito raggiungera' il resto dell'Italia. Nel frattempo, la discesa di un nuovo vortice verso il Marocco dara' il via a un neonato anticiclone nordafricano che si unira' a 'Norreno' formando un unico pilastro altopressorio dal nord Africa fino alla Danimarca. Per questo sono previsti ancora 7-8 giorni senza pioggia sul gia' secco Nord. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito 'www.ilmeteo.it', individua la possibilita' di piogge abbondanti sul nord Italia dal 30 marzo.

Le previsioni meteo

Martedi' 22. Al nord: cielo sereno. Al centro: bel tempo, tutto sole. Al sud: cielo sereno o al piu' poco nuvoloso. Mercoledi' 23. Al nord: ampio soleggiamento. Al centro: cielo sereno. Al sud: condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Giovedi' 24. Al nord: sempre sole. Al centro: tutto sole salvo velature in Sardegna. Al sud: bel tempo e piu' mite. Tendenza. Fino a venerdi' ancora un super anticiclone padrone dell'Italia; probabile guasto del tempo nel corso del weekend, in particolare sulle isole maggiori.

