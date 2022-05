Milan, oggi la parata in bus dei giocatori per le vie di Milano

Il Milan ha conquistato il suo 19esimo scudetto domenica 22 maggio battendo in trasferta il Sassuolo e facendo esplodere di gioia la metà rossonera di Milano. Giocatori e tifosi potranno celebrare insieme oggi, lunedì 23 maggio, con il saluto del Milan ai sostenitori previsto alle 18. L'appuntamento e' a Casa Milan, sede del club. Poi, la squadra partira' con un bus per una parata celebrativa per la citta', che terminera' in Piazza Duomo, e che passera' per: Piazza Gino Valle - Viale Traiano - Viale Scarampo - Viale Serra - Viale Certosa - Piazza Firenze - Corso Sempione - Via Canova - Viale Milton - Via Moliere - Viale Alemagna - Via Paleocapa - Piazzale Cadorna - Foro Buonaparte - Via Cusani - Via Broletto - Piazza Cordusio - Via Orefici.



