Milano, a giugno i centri balneari Argelati, Romano e le vasche scoperte

L’Estate è alle porte e complici le temperature, che in queste ultime settimane hanno toccato i 30° a Milano è tanta la voglia di fare un bel tuffo in piscina. Apriranno infatti il 2 giugno i centri balneari Argelati nel cuore dei navigli e la Romano, la storica piscina regina delle estati meneghine in zona Piola. L’orario di apertura sarà dalle 10.00 alle 19.00 con un giorno a settimana di chiusura (lunedì per Argelati e mercoledì per Romano. A seguire le aperture delle vasche scoperte dei centri Cardellino, San’Abbondio e Saini che apriranno le porte all’estate l’11 giugno. A disposizione dei clienti lettini, bar, aree verdi per il relax a bordo piscina.

Torna il sunset pool alla Romano

Dall’11 giugno al 31 luglio dal lunedì al venerdì tornerà l’attesissimo #Sunsetpool in Romano, chiusura posticipata alle 21:00 per un bagno al tramonto nella splendida cornice storica della vasca di 4.000 mq con tariffa ridotta per ingressi dopo le 18:00. Ma non sarà solo la Romano a regalare nuotate al tramonto ai milanesi, anche nel centro sportivo Saini, circondato dal parco Forlanini il martedì, mercoledì e giovedì sarà possibile restare in acqua sino alle 21.00

L’Estate di Milanosport vi aspetta ancora con il tennis nei centri Lido, Washington e Saini, tennis e padel al Cambini Fossati ed una ricca proposta di corsi estivi nelle piscine indoor, che metteranno a disposizione anche i loro giardini per rilassarsi e prendere il sole. Tutti i dettagli sui centri e l’acquisto dei biglietti d’ingresso su www.milanosport.it

