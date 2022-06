Milano, artigiano 49enne precipita da un edificio e muore

Ancora un morto sul lavoro in Lombardia: un artigiano di 49 anni ha perso la vita precipitando da un edificio in via Pinamonte da Vimercate, nel centro di Milano, mentre con un collega stava montando delle tende al quarto piano. L'uomo e' stato soccorso dal personale del 118 ma l'intervento si e' rivelato inutile. Le indagini sulla tragedia sono affidate agli agenti della Polizia locale. Sul posto anche i vigili del fuoco.

