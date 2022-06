Milano, bambino di otto mesi muore durante il bagnetto

Un bambino di appena otto mesi è morto a Milano dopo aver ingerito dell'acqua durante il bagnetto nella sua casa in via Costantino Baroni. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio: sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra volante e della Squadra mobile della Questura per ricostruire l'accaduto. In casa era presente la madre, di origine marocchina. Il piccolo e' morto in ospedale a Bergamo, dove era stato trasportato in elisoccorso

Leggi anche: