Milano, bimba di 5 anni in pigiama esce di casa e prende il bus

Una bambina di 5 anni è uscita di casa in pigiama e con un ombrello ed è salita a bordo del bus 31 in cerca del padre. È avvenuto alle 8.30 della mattinata di giovedì 31 marzo in via Pulci, zona Bicocca. La Polizia l’ha accompagnata a casa dove la famiglia ecuadoriana con cittadinanza italiana non si era accorta di nulla. La madre era in un’altra stanza, mentre il padre era andato ad accompagnare la sorella maggiore a scuola.

