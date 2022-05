Milano, Bolognini e Giovanati (Lega): "1.500 bambini fuori dai centri estivi"

“Dopo due anni di pandemia, è assurdo anche solo pensare che 1.500 bambini rischino di essere esclusi dai centri estivi per mancanza di risorse, mettendo in seria difficoltà le famiglie che, nei mesi di giugno e luglio, non potranno usufruire di questo importante servizio. Dopo tante parole e tanti discorsi sul disagio dei più piccoli durante e dopo la pandemia, Il sindaco Sala si attivi con urgenza presso il Governo e il Ministro Bonetti perché a Milano arrivino le risorse necessarie per garantire un servizio fondamentale per la crescita dei bambini, come lo è quello dei centri estivi”. Lo dichiarano Stefano Bolognini, Commissario provinciale di Milano della Lega Salvini Premier, e Deborah Giovanati, Consigliere Comunale della Lega a Palazzo Marino.

Lega: "Risorse per piste ciclabili e altre amenità, non per i bambini"

“E’ triste constatare – proseguono i due esponenti della Lega – che, dopo due anni di pandemia, durante i quali, spesso, i bambini sono stati costretti a rimanere a casa e a interrompere le relazioni, ora che finalmente c’è un importante occasione di aggregazione e di crescita, manchino le risorse, quando per mesi si è parlato solo di piste ciclabili e altre amenità. Ed è anche altrettanto singolare che il Governo, di fronte a tante parole e a tanti discorsi sul disagio dei bambini e dei ragazzi, non trovi le risorse per garantire questa importante opportunità a tutti i bambini. La Lega – concludono Bolognini e Giovanati – è dalla parte delle famiglie e chiede un maggiore impegno al Sindaco Sala per andare incontro ai loro bisogni e alle loro sacrosante richieste”.

