Milano, borseggiatrice arrestata a Lambrate durante un servizio tv

Gli agenti della Polizia ferroviaria di Milano hanno arrestato nella stazione di Lambrate una cittadina bosniaca di 28 anni destinataria di due provvedimenti di carcerazione per i reati di furto aggravato e violazione degli obblighi imposti dal foglio di via obbligatorio. I poliziotti hanno udito delle urla provenire dalla banchina del binario 1 della stazione di Milano Lambrate. Qui hanno notato due ragazze, borseggiatrici già , inseguite da una troupe televisiva, che stava girando un servizio relativo al fenomeno del borseggio sui mezzi di trasporto. Le due donne sono state arrestate assieme ad altre quattro borseggiatrici. In seguito ad accertamenti, la Polfer ha appurato che la cittadina bosniaca era ricercata con due provvedimenti emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia e che deve scontare complessivamente 7 anni e 6 mesi per furto aggravato.

