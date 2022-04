Milano, è morta la donna investita mentre soccorreva un motociclista ferito

Si ferma a soccorrere centaura, travolta in tangenziale

Una donna di 41 anni e' morta dopo essere stata travolta da un'auto mentre soccorreva un motociclista rimasto ferito in un incidente sulla Tangenziale Est di Milano. L'incidente e' avvenuto poco dopo la mezzanotte di sabato: la donna, un'ex impiegata dell'ospedale Humanitas di Rozzano, era alla guida della sua auto nel tratto fra le uscite di Lambrate e Cascina Gobba quando ha notato un motociclista a terra con vicino un'auto ferma, cosi' ha accostato per soccorrere l'uomo.

Quando e' scesa dall'auto, pero', la 41enne e' stata travolta da una Mercedes che non e' riuscita a evitarla. Alla guida una 65enne che e' stata portata in ospedale in stato di choc e con un trauma al torace. Ben piu' gravi le condizioni della soccorritrice che e' stata portata nel reparto di Neurorianimazione dell'ospedale di Niguarda dove e' deceduta alcune ore piu' tardi. Il centauro coinvolto nell'incidente precedente, un 26enne, ha riportato un trauma agli arti mentre l'automobilista la cui vettura era stata tamponata dalla moto se l'e' cavata con una contusione a una gamba.

