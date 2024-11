Milano, evacuata la Unicredit Tower: spavento in Piazza Gae Aulenti

Nella mattinata di oggi, lunedì 11 novembre, la Unicredit Tower di Milano è stata evacuata a causa di un guasto imprevisto e ancora non identificato. Decine di persone, colte di sorpresa dall'allarme, hanno rapidamente abbandonato l'edificio, ritrovandosi in Piazza Gae Aulenti in attesa di aggiornamenti. Lo riferisce FanPage. La situazione di emergenza ha generato momenti di tensione e preoccupazione tra i presenti, sebbene al momento non siano stati rilevati danni gravi alla struttura.

Sul posto sono in corso gli accertamenti necessari per chiarire le cause del guasto, con le autorità impegnate a garantire la sicurezza dell'area. Non è stato confermato l’intervento dei vigili del fuoco, ma l’allerta sembra ormai rientrata.

