Milano, Granelli: Taser a polizia locale? Non può essere strumento quotidiano

Polizia locale, taser in via di sperimentazione a Milano

“Il taser non è uno strumento di massima diffusione ordinaria della Polizia locale, uno strumento da tutti i giorni. Può essere usato per alcuni compiti particolari, con prudenza, con un’opportuna preparazione e solo nei contesti in cui è realmente necessario. Stiamo facendo una sperimentazione per definire questo aspetto: sulla base dei suoi esiti capiremo dove e come può essere autorizzato”. È quanto ha affermato l’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli a margine della rassegna "Direzione Nord", arrivata alla quindicesima edizione in corso al Palazzo delle Stelline a Milano.

Sulla sicurezza, Granelli ha ricordato che Milano nell’ultimo mese ha visto un potenziamento del personale impegnato sulle strade pari a 140 unità tra poliziotti e carabinieri. “Come Comune stiamo lavorando per assumere 900 vigili aumentando l’organico di più di 500 unità. Sono state già effettuate le prove selettive. Inoltre, abbiamo convenuto un potenziamento del personale in tutti i fine settimana con un’azione coordinata di Carabinieri e Polizia locale, che ha dato già ottimo risultatiti”, ha aggiunto Granelli. “Penso che per dare sicurezza alla città serva una maggior presenza, fisica e con più videosorveglianza. Anche questo è un servizio che abbiamo potenziato: sono 2000 le telecamere attive e abbiamo investito a fine novembre altri 3 milioni di euro”.

