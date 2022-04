Milano, capoluogo più ricco d'Italia, ma cresce la differenza fra i quartieri

Milano capoluogo più ricco d'Italia

Con un reddito medio pro capite di 31.778 euro, Milano si conferma il capoluogo più ricco d'Italia in base ai dati sui redditi diffusa dall'agenzia delle entrate relativamente a dichiarazioni del 2021 riferite ai redditi 2020. Oltre a Milano, ci sono anche diversi comuni del Milanese in classifica: Milano in nona posizione, Basiglio è primo con 44.683 euro a testa, Cusago è secondo 36.894 euro, Arese è in quinta posizione, Segrate in sesta e San Donato in settima. Allargando lo sguardo ad altre province lombarde, Torre d'Isola (PV) è terza e Galliate (VA) decima.

Va detto però che nell'anno della Milano registra più di 31 mila contribuenti in meno rispetto all'anno precedente. Da notare inoltre che si amplia il divario tra i quartieri più ricchi e quelli più poveri (anche se la zona dove il termini assoluti il reddito è diminuito maggiormente è quella del Duomo.

Milano, la mappa dei quartieri più ricchi

A Milano soltanto il quartiere Quarto Oggiaro (cap 20157) con 17.628 euro ha un reddito più basso rispetto alla media nazionale (21.570 euro). Il cap più ricco è invece quello del centro storico (20121), dove il reddito medio è di 88.745 euro. Seguono il quartiere di City Life, Pagano e Wagner (20145) con 71.792 euro. Al terzo posto la zona tra corso Magenta e via Torino (20123), con 68.414 euro. Al quarto la zona Missori-Larga-Vittoria-San Babila (20122) con 53.040 euro.

Fra i quartieri più 'poveri', oltre a Quarto Oggiaro, ci sono Baggio (20152) al penultimo posto con 21.846 euro, terzultimo posto Bruzzano e Comasina (20161), poco sopra ci sono Cimiano e Crescenzago (20132) e Villapizzone (20156).

