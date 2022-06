Milano, maxi rissa in via Bolla: sessanta persone armate di bastone

Una maxi rissa e' scoppiata venerdi' sera in via Bolla, quartiere Ticinese di Milano. Intorno alle 21.30 all'altezza del civico 40 si sono riversate in strada una sessantina di persone, tra alcune anche armate di bastone. Sul posto sono stati inviati dal questore Giuseppe Petronzi, gli agenti di una decina di volanti e cinque squadre del Reparto Mobile a disposizione di un dirigente della Questura. Solo verso le ore 23.20, i poliziotti sono riusciti a riportare la calma. Tre cittadini romeni, una donna e due minorenni, sono stati portati in codice giallo presso l'ospedale San Carlo per accertamenti. Dietro la rissa ci sarebbero questioni di difficile convivenza tra gruppi di residenti dei caseggiati Aler gia' caratterizzati da frequenti frizioni.

