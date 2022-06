Centrodestra: scala mobile, RdC stravolto... Esclusivo: la bozza del programma

Centrodestra, attuazione dell'autonomia regionale e avvio della riforma costituzionale per l'elezione diretta del presidente della Repubblica





L'abbraccio di ieri sera sul palco di Verona tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni segna un punto di svolta dopo mesi e mesi di gelo tra il segretario della Lega e la presidente di Fratelli d'Italia. Certamente l'esito delle elezioni comunali (e dei referendum) di questa domenica saranno un punto importante per gli equilibri all'interno del Centrodestra, ma all'indomani della manifestazione elettorale nella città scaligera e dopo quel "Non finiremo come Romeo e Giulietta" all'interno del Carroccio e di FdI c'è un cauto ottimismo sul futuro. "Ovvio che saremo insieme, le divergenze si superano. D'altronde loro stanno al governo e noi all'opposizione. Era inevitabile", spiegano dal partito di Meloni. Fonti leghiste aggiungono: "Certo che l'alleanza alle Politiche si farà e se avranno ragione i sondaggi nessun problema a sostenere Meloni premier, molto meglio di Letta o Conte".



Oltre alle dichiarazioni, ai selfie e agli abbracci, l'alleanza di Centrodestra, piano piano, inizia anche a riempirsi di contenuti. Affaritaliani.it è in grado di pubblicare una primissima bozza, parziale e che certamente verrà rivista molte volte, dei punti chiave del programma elettorale della coalizione per le prossime elezioni politiche.



Ecco in sintesi i punti chiave sui quali ci sarebbe già un accordo di massima: contrasto all'immigrazione clandestina superando completamente la gestione della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese; atteggiamento meno supino nei confronti dell'Unione europea, su tutti i dossier, con richiesta di revisione dei trattati per superare le regole stringenti su bilancio, debito e deficit; attenzione particolare agli interessi nazionali con un contrasto allo shopping internazionale di aziende storiche italiane attraverso un maggior utilizzo del Golden Power, piano di riarmo nazionale e maggiori investimenti nel settore della Difesa; incremento del limite per applicare la Flat Tax alle partite Iva, studio della Flat Tax per tutti da realizzare entro due o tre anni e cancellazione di ogni ipotesi di tassazione sul patrimonio; nuova pace fiscale e rottamazione delle cartelle; scala mobile con indicizzazione trimestrale dei salari e degli stipendi all'inflazione e per le pensioni indicizzazione ogni tre mesi e non più solo a gennaio; sulle pensioni Quota 41 e flessibilità in uscita specialmente per le categorie usuranti; reddito di cittadinanza completamente rivisto con la perdita del sussidio statale alla prima offerta di lavoro rifiutata; attuazione dell'autonomia regionale e, in contemporanea, avvio di una riforma costituzionale per arrivare all'elezione diretta del presidente della Repubblica.

