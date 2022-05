Milano, metro verde: congelato il prolungamento fino a Vimercate

Metropolitana verde di Milano: congelato il prolungamento da Cologno Nord a Vimercate. Al momento non si farà perchè non sono arrivati dal Pnrr i tre milioni di euro necessari per il progetto definitivo. Ad oggi dunque rimandato.

M2, la protesta dei sindaci di Brugherio, Carugate, Agrate Brianza, Concorezzo e Vimercate

I sindaci di Brugherio, Carugate, Agrate Brianza, Concorezzo e Vimercate sono sul piede di guerra ed hanno chiesto un incontro a Roma col ministro delle infrastrutture e trasporti Enrico Giovannini. Parallelamente hanno anche scritto al sindaco di Milano e presidente di Città metropolitana Beppe Sala, lamentando gli ingenti fondi destinati al trasporto pubblico locale del capoluogo.

Sala: "Metropolitane, abbiamo già tantissimo"

Ha replicato Sala: “Tutto non si poteva fare. Abbiamo cercato di portare al governo i progetti in fase più avanzata che potevano essere finanziati. Non è solo un problema di avere i soldi, ma anche di capacità progettuale. Se devo giudicare rispetto al programma di prolungamento delle metropolitane abbiamo già tantissimo”.

