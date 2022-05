Milano: morto Carlo Pambianco, imprenditore della moda e del lusso

E' morto Carlo Pambianco, imprenditore del settore della moda e del lusso. Si è spento a Milano all'età di 83 anni. Come ricorda Ansa, Pambianco si era formato presso importanti gruppi della moda, per poi fondare nel 1977 Pambianco Strategie di Impresa, oggi Pambianco Srl, società di consulenza per le aziende della moda e del lusso.

Pambianco: dalla consulenza strategica all'editoria

"Dall'head quarter storico affacciato su Piazza San Babila, Carlo Pambianco è stato testimone e protagonista di un'intera epoca - lo ricorda una nota dell'azienda - Imprenditore visionario seppur concreto, ha negli anni ampliato il raggio d'azione del gruppo Pambianco affiancando alla consulenza strategica anche l'editoria con la testata online Pambianconews.com, dedicata al mondo del fashion. Le sue intuizioni professionali e l'energia personale hanno dato vita a un'azienda di valore riconosciuta oggi a livello internazionale e che abbraccia con le sue attività tutti i settori di eccellenza del made in Italy".

"Intuizioni, energia professionale ed entusiasmo le basi del suo successo"

La testata lo ricorda anche con un post sulla pagina Facebook. "Le sue intuizioni professionali, la sua energia personale, il suo entusiasmo e la curiosità verso ogni aspetto della vita, sono alla base del successo di Pambianco oggi un'azienda di valore, riconosciuta in Italia e a livello internazionale per la sua autorevolezza e credibilità - si legge - L'innata vitalità di Carlo Pambianco è e sarà un'ispirazione costante per tutti i collaboratori della nostra azienda".

I funerali verranno celebrati mercoledì 11 maggio nella Basilica di San Babila in Corso Monforte a Milano.

